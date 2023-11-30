Степашин вручил руководителю «Татмедиа» Салимгараеву приз за «Самый читающий регион»

Республика Татарстан признана победителем всероссийского конкурса «Самый читающий регион 2023». Церемония награждения состоялась сегодня, 30 ноября, в Москве, в Ассоциации союзов писателей и издателей России.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин вручил руководителю Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдару Салимгараеву главный приз конкурса — памятную статуэтку в виде летящего по волнам бронзового кораблика-книги.

На торжественной церемонии Татарстан также представляли первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, генеральный директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин и директор Республиканской детской библиотеки имени Роберта Миннуллина Ирина Мухаметгареева.

Жюри и организаторы конкурса присудили победу Татарстану за проект Республиканской детской библиотеки имени Роберта Миннуллина «Выездная библиотека». Ранее республика трижды становилась призером состязания.

Инициатива реализуется с 2020 года, она основан на принципе «Не стоит ждать, когда читатель придет в библиотеку, нужно сделать шаг навстречу». Только с января по август текущего, 2023 года библиотека провела более 260 мероприятий, участниками которых стали свыше 165 тыс. детей и подростков.

Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив Татарстан получит возможность весной 2024 года провести на своей территории фестиваль-форум, который станет своеобразной выставкой достижений регионов в продвижении литературы, книги и чтения.

Кроме того, тремя лауреатами конкурса стали Ставропольский край, Нижегородская и Ленинградская области. Помимо этого, Белгородской области, которая ранее уже одерживала победу, присвоен почетный статус «Территория книги и чтения», отмечают организаторы мероприятия.

Инициатором конкурса «Самый читающий регион», который прошел уже в девятый раз, выступает Российский книжный союз при поддержке Минцифры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. Регионы представляют наиболее яркие проекты в сфере поддержки чтения и литературы. При выборе победителя также учитываются инициативы по сохранению литературных традиций и статистические данные о развитии книжной отрасли и читательской инфраструктуры.