Татарстан признан одним из лидеров в РФ по уровню развития рынка газомоторного топлива

Татарстан занял второе место среди регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива (ГМТ), следует из рейтинга, составленного компанией «Газпром газомоторное топливо».

Опыт республики признан одним из самых успешных в России, среди субъектов Приволжского федерального округа Татарстан находится на первом месте.

Рейтинг составлялся впервые для оценки использования природного газа – метана в качестве моторного топлива в субъектах РФ.

В исследовании говорится, что объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в 2020 году в Татарстане составил 53,9 млн куб. метров и вырос за год на 7%. Метан используют около 11 тыс. автомобилей. В республике действуют 28 газозаправочных станций.

Татарстан стал первым регионом в России, разработавшим и применившим механизм субсидирования переоборудования транспортных средств на ГМТ. Этот опыт лег в основу федеральной государственной программы, которая действует с прошлого года.

Кроме того, в Татарстане ведется работа по формированию рынка сжиженного природного газа, используемого в качестве моторного топлива.

На первом месте в рейтинге – Ростовская область, на третьем – Ставропольский край.