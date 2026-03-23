Татарстан признан лидером по темпам роста зарплат в 2025 году

Республика Татарстан показала самый высокий рост заработных плат среди регионов России по итогам 2025 года. Как следует из исследования РИА Новости, средняя зарплата в самой высокооплачиваемой отрасли в регионе увеличилась на 20%, что стало рекордным показателем по стране.

Эксперты отмечают, что в целом российский рынок труда в прошлом году находился в состоянии структурного перегрева: на фоне рекордно низкой безработицы усилилась конкуренция за кадры, что привело к росту доходов населения. Средняя зарплата в стране превысила 100 тыс. рублей, увеличившись за год на 13,5%.

В разрезе регионов разрыв в доходах остается значительным. Самые высокие средние зарплаты зафиксированы на Чукотке – около 215 тыс. рублей, самые низкие – в Ингушетии, где показатель не достигает 45 тыс. рублей.

В отраслевом разрезе лидируют сферы, связанные с добычей полезных ископаемых, а также IT и финансовые услуги. В частности, самые высокие зарплаты отмечены у нефтяников на Сахалине – в среднем 328 тыс. рублей в месяц, а в Москве лидирует финансовый сектор с уровнем около 310 тыс. рублей.

По данным исследования, в 64 регионах страны зарплаты в наиболее оплачиваемых отраслях уже превышают 100 тыс. рублей, тогда как годом ранее таких субъектов было 39.