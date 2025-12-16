Татарстан признан лидером по результативности участия в акселераторе «Спринт 2.0»

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

Республика Татарстан признана лидером по результативности среди всех субъектов Федерации за весь период реализации акселерационных программ Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) с 2021 по 2025 год.

Церемония награждения победителей в десяти номинациях премии «Спринт в будущее – код успеха!» и демодень акселератора «Спринт 2.0» состоялись в Москве, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Татарстан подал в общей сложности 123 заявки на участие в акселерационных программах – наибольшее количество среди всех регионов России. В республике насчитывается 35 успешных выпускников акселератора – больше, чем в любом другом субъекте Федерации.

Кроме того, IT-парк Республики Татарстан награжден дипломом «Самый активный региональный институт развития».

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

Лучшие регионы и победители были названы в рамках реализации федерального проекта «Отечественные решения» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация».

«Татарстан стремительно развивает цифровой потенциал региона, и конечно, это стало доступно при поддержке национального проекта: IT-кадры, устранение цифрового неравенства, прорывные разработки и импортонезависимость – всё, чтобы наши продукты работали на благо жителей», – прокомментировал награждение заместитель главы Минцифры РТ Булат Габдрахманов.

«Для регионов России это прекрасная возможность получать поддержку в формате проектов. Мы как регион – лидер цифровой трансформации следим за такими мероприятиями, и здорово, что в рамках нацпроекта это приносит свои плоды», – добавил он.

Республика Татарстан активно реализует национальный проект «Экономика данных», создавая доступные цифровые сервисы для жителей, укрепляя IT-экосистему региона и закладывая фундамент надежной инфраструктуры кибербезопасности и информационной защиты.