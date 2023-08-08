Татарстан признан лидером в ПФО по качеству оказания офтальмологической помощи

Московские эксперты высоко оценили уровень оказания офтальмологической помощи в Татарстане. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила главный внештатный специалист-офтальмолог Управления здравоохранения Казани, заместитель главного врача по поликлинической части Республиканской клинической офтальмологической больницы Елена Жиденко.

«Это было интегральное ранжирование, сравнение нас с другими регионами. Его проводила главная организация в Москве – МНТК "Микрохирургия глаза". В нашем Поволжском федеральном округе сравнение велось между 14-ю регионами», – отметила врач.

По словам Жиденко, эксперты принимали во внимание наличие глаукомного регистра, применение новейших технологий при лечении катаракты (в РТ в 97% случаях используют новейший метод, есть лишь отказы из-за особых показаний). Также смотрели на обеспеченность кадрами и их квалификацию, общее оснащение офтальмологических кабинетов по Татарстану, в том числе в поликлиниках и ЦРБ.

«Оценивалось наличие листов ожидания – очередей на ряд оперативных вмешательств. То, что мы за последние три года все листы ожидания искоренили, был положительный момент, за который нас похвалили», – заметила офтальмолог.

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Республиканской клинической офтальмологической больницы Ильгиз Исмагилов отметил, что Татарстан могут признать и лучшим в России.