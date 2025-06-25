Татарстан признан лидером по эффективности в сфере госзакупок по итогам 2024 года

Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам стал абсолютным лидером Индекса эффективности закупочной деятельности регионов России по итогам 2024 года. Оценку проводила Ассоциация «РОСТ». Об этом сообщает Государственный комитет РТ по закупкам.

Официальное признание было вручено в рамках Всероссийской конференции «Госзакупки Пермь – 2025». Татарстан наградили дипломом и статуэткой за первое место в национальном рейтинге.

Индекс «РОСТ» оценивает работу региональных уполномоченных органов в сфере закупок, обеспечивая нормативную и методическую поддержку для единообразного применения законодательства. Рейтинг основан на комплексном анализе конкурентных процедур, закупок для малого бизнеса и других показателей. По всем критериям Татарстан стал абсолютным лидером среди регионов России.

Награду вручили заместителю председателя Госкомитета РТ по закупкам Искандеру Багаутдинову.

«Это признание стало возможным благодаря слаженной работе всех участников процесса — от специалистов Госкомитета до поставщиков и заказчиков. Мы стремимся к тому, чтобы наша система закупок была максимально прозрачной, конкурентоспособной и ориентированной на потребности граждан», - подчеркнул он.

Багаутдинов отметил, что успех Татарстана в сфере госзакупок отражает профессионализм органов управления и стремление к совершенствованию законодательства и процедур. Это позитивно сказывается на экономическом развитии республики и является результатом коллективных усилий всех участников процесса.