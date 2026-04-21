На главную ТИ-Спорт 21 апреля 2026 22:22

Татарстан признан лучшим спортивным регионом года по версии престижной премии СБК

Фото: Эрик Добролюбов/ «Татар-информ»

Республика Татарстан подтвердила статус одного из главных спортивных центров страны, получив награду «Спортивный регион года» на Национальной премии СБК (Sport Business Awards). Торжественная церемония награждения, подводящая итоги 2025 года, прошла в Казани в КРК «Пирамиде».

Почетную награду из рук продюсера премии Александры Савраевой, главы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиля Измайлова и известной футболистки Ирины Подшибякиной получили представители республики.

