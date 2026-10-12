Татарстан привлек 64 млрд рублей для 126 проектов от ФРП за пять лет

Фонд развития промышленности (ФРП) увеличил максимальный лимит по программам регионального фонда до 300 млн рублей. Это открывает новые возможности для крупных инвестиционных проектов в Татарстане. Минпромторг РТ организовал совещание с муниципалитетами, чтобы довести актуальную информацию до глав районов, наладить совместную работу и обеспечить присутствие ФРП во всех муниципальных образованиях республики. Об этом сообщает официальный канал Минпромторга РТ в МАКС.

ФРП предлагает одни из самых доступных денег в стране – ставки от 1 до 5% годовых. Это реальный механизм, который позволяет развиваться даже в условиях высокой ставки ЦБ. За последние 5 лет в Татарстане профинансировано 126 проектов на 64 млрд рублей. Республика стабильно входит в тройку лидеров России по привлечению средств ФРП.

Первый замминистра Родион Карпов назвал лидеров по использованию поддержки:

Набережные Челны – 45 проектов на 35,5 млрд рублей;

Елабуга – 25 проектов на 13,5 млрд рублей;

Казань – 24 проекта на 3,5 млрд рублей;

Лаишевский район – 9 проектов на 2,8 млрд рублей;

Нижнекамский район – 6 проектов почти на 2,5 млрд рублей.

Первый замдиректора Инвестиционного венчурного фонда РТ Азат Фазулов представил программы софинансирования:

проекты развития, комплектующие изделия, производительность труда – до 300 млн рублей, ставка 3–5% годовых, срок до 5 лет;

проекты лесной промышленности – до 300 млн рублей, ставка 3–5% годовых, срок до 3 лет.

Добавим, что займ по программе производительности труда доступен участникам федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».