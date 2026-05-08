Татарстан привлек 20 млн рублей на молодежные проекты по итогам грантовых конкурсов

Образовательные организации и некоммерческий сектор Татарстана стали победителями всероссийских конкурсов «Росмолодежь.Гранты», получив в общей сложности 20 млн рублей на реализацию проектов в сфере молодежной политики и патриотического воспитания, сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи РТ.

Итоги конкурса среди образовательных организаций высшего образования подвело Федеральное агентство по делам молодежи. Всего свои инициативы представили 11 учебных заведений республики, что позволило Татарстану войти в топ-3 по количеству поданных заявок в России. По результатам экспертной оценки Казанский федеральный университет стал одним из лидеров конкурса, выиграв 17,9 млн рублей на реализацию семи проектов в рамках программы развития молодежной политики.

«Высокая планка по количеству заявок от вузов республики говорит о колоссальном запросе молодежи на созидательную деятельность. Мы видим, что конкуренция внутри республики стимулирует рост качества проектов. Такая активность подтверждает: наши учебные заведения стали настоящими центрами проектного творчества, где идеи не просто озвучиваются, а детально прорабатываются до федерального уровня», – отметил Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Также подведены итоги всероссийского конкурса среди некоммерческих организаций по патриотическому воспитанию. Победителем от Татарстана стал проект «Наследники победы Татарстана», представленный Лигой студентов РТ. На его реализацию направят грант в размере 1 млн рублей.

«Стабильное вхождение республики в топ-3 по стране – это результат работы большой команды. Мы не просто подаем заявки, мы выстраиваем систему наставничества, где опыт экспертов соединяется с энергией молодежи. Победа Казанского федерального университета и Лиги студентов – яркий пример того, что наши проекты конкурентоспособны и отвечают реальным вызовам времени», – подчеркнул системную работу республики в развитии проектной активности молодежи директор АНО «Татарстан – территория возможностей», региональный координатор конкурса Камолиддин Бобохонов.

Полученные гранты направят на реализацию инициатив, ориентированных на развитие молодежной среды, патриотическое воспитание и поддержку социально значимых проектов в регионе. Грантовая поддержка молодежных проектов реализуется благодаря национальному проекту «Молодежь и дети».