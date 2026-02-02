Татарстан привез виноградный эликсир и чай на выставку OMNEX в Омане

Фото предоставлено пресс-службой АИР РТ

Республика Татарстан представила коллективный стенд на международной выставке OMNEX 2026 в Султанате Оман, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

Свою продукцию на стенде представила «Фабрика здоровых продуктов» с производством в Лаишевском районе Татарстана. Компания с годовым оборотом около 1 млрд рублей представила линейку чаев, травяных сборов, косметики и продукции для здорового образа жизни.

Сегмент премиальных безалкогольных напитков был представлен торговым домом «Эмиз» – производителем виноградных эликсиров под одноименным брендом. Компания с годовой выручкой порядка 200 млн рублей базируется в Казани.

В категории кондитерских изделий приняла участие «Арабик Групп» из Казани. Компания выставила на стенде полезные сладости.

Фото предоставлено пресс-службой АИР РТ

Группа компаний ITLE, работающая на рынке халяль-продуктов, представила свои производственные и логистические возможности, ориентированные на международные поставки.

Молочную отрасль Татарстана представил Торговый дом «ВАМИН Татарстан», выпускающий сыры, сливочное масло, сухое обезжиренное молоко и сырные продукты.

Еще один участник стенда – «Синергия Технологий», резидент индустриального парка «Химград» и участник промышленного кластера Татарстана. Компания специализируется на технологиях для разработки, ремонта и бурения нефтяных и газовых скважин. С момента основания в 2011 году решения компании были применены более чем на 150 скважинах, обеспечив рост добычи нефти и газа в среднем более чем на 60%.

Фото предоставлено пресс-службой АИР РТ

Культурную составляющую стенда обеспечил Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан. В рамках экспозиции проходит выставка каллиграфических работ Заслуженного художника Гульназ Исмагиловой, члена Союза художников России и лауреата премии имени Баки Урманче. Произведения автора экспонировались в России, странах Азии, Ближнего Востока, Европы и США и хранятся в музеях и частных коллекциях мирового уровня.

OMNEX 2026 – международная выставка и форум, которые пройдут со 2 по 4 февраля 2026 года в Маскате, Оман. Помимо выставки, в программе события официальные сессии, B2B-встречи и культурные события.

Делегацию от Татарстана на OMNEX 2026 возглавляет Раис республики Рустам Минниханов.