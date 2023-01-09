Татарстан приступил к тестированию Национальной системы пространственных данных

С декабря 2022 года в четырех пилотных регионах — Татарстане, Краснодарском и Пермском краях и Иркутской области — запущена Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных». В настоящее время ресурс работает в пилотном режиме, рассказал в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«На ней будут содержаться открытые данные о территории, в том числе сведения о земле и недвижимости, а также базовые сервисы, ориентированные как на жителей, так и на профессиональных участников рынка», — объяснил он.

Зампред Правительства РФ отметил, что в стране продолжается цифровизация строительной отрасли. Данная работа позволяет значительно ускорить многие процессы, поэтому население активно использует электронные услуги в этой отрасли. Так, к примеру, 75% ипотечных сделок сейчас регистрируется по интернету.