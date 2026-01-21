Татарстан приступил к подготовке к новому пожароопасному сезону в лесах

Подготовка к новому пожароопасному сезону в лесах стартовала в Татарстане. В начале года Министерство лесного хозяйства РТ разрабатывает комплекс превентивных мер. Об этом «Татар-информу» рассказали сегодня в пресс-службе министерства.

«Сейчас формируется сводный план тушения лесных пожаров на территории Татарстана. Документ будет согласован с Федеральным агентством лесного хозяйства и утвержден до середины марта», – сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

По его данным, специалисты отрасли уже приступили к подготовке техники, противопожарного оборудования на лесопожарных станциях, закупке инвентаря, запчастей, созданию запаса горюче-смазочных материалов.

«Будет организовано обучение по программе "Тактика и техника тушения лесных пожаров. Охрана труда и техника безопасности при тушении лесных пожаров". Опыт прошлых лет показывает, что раннее планирование – залог эффективной защиты наших лесов», – подчеркнул Кузюров.

В этом году планируется масштабная информационная кампания. Специалисты выступят на сходах граждан сельских поселений, будут организованы профилактические беседы в школах и на предприятиях, расположенных вблизи лесных массивов.

«Дополнительно будут установлены новые информационные аншлаги и стенды в местах массового отдыха граждан, запущена серия тематических материалов в соцсетях и СМИ», – добавили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

В 2025 году в Татарстане не было допущено ни одного лесного пожара. Такой результат стал возможен благодаря контролю, проведенным противопожарным мероприятиям и оперативному реагированию служб, сообщили в Минлесхозе РТ.