Татарстан присоединится с 2026 года к проекту по реабилитации детей-инвалидов

Правительство РФ расширило пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов: с 2026 года к проекту присоединится Республика Татарстан. Об этом сообщается в Telegram-канале российского правительства.

«В ближайшие три года число участников пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с помощью электронных сертификатов вырастет с 3 до 38 регионов. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.

Эксперимент начался в 2022 году в Свердловской, Тюменской и Рязанской областях. Основная задача проекта заключается в том, чтобы помочь детям уменьшить количество ограничений и предоставить им больше свободы в повседневной жизни.

К 2025 году к этому эксперименту подключатся еще три региона – Московская область, Удмуртия и Ханты-Мансийский автономный округ, а начиная с 2026 года – еще 16 регионов. Среди них будут такие регионы, как Татарстан, Хакасия, Чувашия, Краснодарский край, а также Белгородская, Брянская, Воронежская, Кировская, Костромская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Пензенская, Томская и Ярославская области.

Сертификат дает возможность оплачивать все необходимые реабилитационные процедуры в специализированных учреждениях, включая расходы на питание и проживание для детей и их сопровождающих. Также предусмотрена компенсация затрат на проезд до мест проведения реабилитации.