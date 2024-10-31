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Татарстан присоединится ко всероссийской акции «Ночь искусств» с 3 на 4 ноября
Учреждения культуры Татарстана присоединятся ко всероссийской акции «Ночь искусств» с 3 на 4 ноября. В этом году, как обратил внимание на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Министерства культуры Татарстана Айрат Файзрахманов, культурная инициатива приурочена и ко Дню народного единства.
Центральным событием «Ночи искусств» Файзрахманов назвал символическую церемонию передачи вышитой карты Татарстана в фонды Национального музея РТ. Полотно создавали в прошлом году мастерицы республики, отражая на ней культурные особенности районов региона. В «Ночи искусств» участвуют как главный филиал Национального музея Татарстана, так и его филиалы, подготовившие свою программу.
В других учреждениях культуры республики к «Ночи искусств» и Дню народного единства также запланированы разнообразные мероприятия, квесты, концерты, мастер-классы, экскурсии и так далее. Например, в Татарской филармонии выступит Государственный ансамбль Карачаево-Черкесии «Эльбрус». Театр имени Камала подготовил программу «На едином языке мира», в которой прозвучат как всемирно известные произведения, так и сочинения национальных композиторов.
Программу «Казанские сокровища и танцы народов мира», правда, чуть позже — 6 и 7 ноября, представит Казанская городская филармония. Свои программы к «Ночи искусств» подготовили Свияжский и Болгарский музеи-заповедники, а также музей-заповедник «Казанский Кремль», Музей ИЗО Татарстана и другие институции.
«На портале культура.рф появилась вкладка „Ночь искусств“, где можно узнать, какие и когда мероприятия будут проходить в музеях муниципальных районов Татарстана», — обратил внимание Файзрахманов.
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