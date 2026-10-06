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Общество 6 октября 2026 13:58

Татарстан присоединится к забегу в память о военнослужащих, погибших на СВО

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С 1 по 31 октября в России пройдет акция «Забег Памяти», в память о бойцах, погибших при исполнении воинского долга в зоне СВО. К ежегодному забегу уже присоединились 38 регионов страны, включая Татарстан.

Акция проводится в честь Дня сухопутных войск, отмечаемого 1 октября. В забегах участвует от 10 до 250 человек, включая студентов, сотрудников образовательных организаций, приглашенных гостей и ветеранов СВО. В прошлом году к забегу присоединились 108 образовательных учреждений, а на старт одновременно выходили более 5 000 человек в разных часовых поясах.

Протяженность дистанции, маршрут и формат старта определяют местные организаторы самостоятельно. Официальная часть состоит из торжественного выноса портретов военнослужащих.

«Бег – это метафора непрерывности жизни, движения вперед, а память – это тот стержень, который не дает нам сбиться с пути. Вместе они создают мощный импульс, который передается от поколения к поколению», – отмечают организаторы Всероссийской акции.

Заявки на участие принимаются до 23 октября. Всю информацию о забеге можно найти по ссылке.

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