Татарстан присоединится к Всероссийской просветительской акции Знание.Наука

В России стартует Всероссийская просветительская акция Знание.Наука. Во всех регионах страны пройдет более 300 мероприятий, приуроченных ко Дню Российской науки, который отмечается ежегодно 8 февраля. Организаторами акции выступают филиалы Российского общества «Знание».

Акция позволит молодым ученым и их наставникам выступить перед новой аудиторией, рассказать свои достижения в области науки всем слушателям. Исследователи раскроют участникам мероприятий, чем занимаются современные российские ученые в области нейробиологии, космонавтики, медицины, IT, экологии, истории и педагогики и др.

Для слушателей акция пройдет в формате мастер-классов, баттлов, квизов, лекций, арт-лабораторий.

Одна из лекций «Как найти минимум функции, сравнивая значение функции наименьшее число раз?» уже прошла для учеников лицея им. Н.И.Лобачевского в Казани. Ее провел лектор Российского общества «Знание», доктор физико-математических наук, профессор МФТИ, ректор университета Иннополис Александр Гасников.

Кроме того, школьникам и студентам Татарстана в течение февраля будут рассказывать о том, как развивалась советская наука в годы Великой Отечественной войны, сообщили в обществе «Знание». В республике пройдут лекции, дискуссии и кинопоказы о научных достижениях России.

День российской науки отмечается 8 февраля. Это праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности. История праздника начинается 8 февраля 1724 года. Император Петр I издал указ о развитии науки в российском государстве, благодаря чему появилась первая Академия наук и художеств. В этом году Российская академия наук отмечает свое 300-летие.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 года Десятилетие науки и технологий. Его основные цели – привлечение молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества и рост знания людей о достижениях российской науки.