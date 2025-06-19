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Общество 19 июня 2025 16:49

Татарстан присоединится к всероссийской акции «Минута молчания»

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В День памяти и скорби 22 июня в 12.15 во всей России пройдет Всероссийская акция «Минута молчания» в память о 27 миллионах человек, погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот день Республика Татарстан тоже присоединится к всероссийской акции.

Время выбрано не случайно — именно в эту минуту 22 июня 1941 года вышло в эфир обращение к гражданам Советского союза о вероломном нападении нацистской Германии.

Жителей республики приглашают присоединиться к всероссийской акции. В рамках акции ровно на одну минуту прервется теле- и радиовещание, остановится общественный транспорт, автомобили и производство на предприятиях в знак всенародной скорби и уважения к памяти погибших.

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