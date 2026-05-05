Татарстан присоединится к акции «Огонь памяти» в десятый раз

Встреча «Огня памяти» – частицы Вечного огня, доставленной от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, – состоится в Казани 6 мая в 7:45 на железнодорожном вокзале. Республика присоединится к международной патриотической акции Народного фронта, которая в 2026 году проходит в десятый раз.

Акция объединяет ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции, представителей молодежи, общественных организаций и жителей страны вокруг символа памяти о подвиге народа. Активисты Народного фронта передают лампы с частицами Вечного огня ветеранам, военнослужащим на передовой, а также в регионы России и за рубеж.

В 2026 году огонь планируют передать более чем 400 ветеранам в 71 регионе России и 200 населенных пунктах. Кроме того, его доставят в 14 стран Европы, Азии и Африки.

Встреча «Огня памяти» в Казани станет частью республиканских мероприятий ко Дню Победы. После прибытия святыню будут использовать в памятных и патриотических акциях с участием Народного фронта, ветеранов, молодежи и жителей Татарстана.

Руководитель исполкома Народного фронта в Татарстане Айгуль Сабирова отметила, что акция имеет для региона особое значение. По ее словам, «Огонь памяти» символизирует благодарность поколению победителей, уважение к подвигу народа и связь поколений.

Она подчеркнула, что для республики важно принять эту святыню и передать ее дальше – ветеранам и молодежи, для которых память о Победе остается частью общей ответственности.

Акция проводится с 2021 года, а с 2022 года получила международный статус при поддержке Россотрудничества. Каждый год частица Вечного огня проходит путь от Кремля к ветеранам, общественным организациям, образовательным и культурным учреждениям, становясь символом преемственности и уважения к защитникам Отечества.