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Татарстан присоединится к акции «Новогодние семейные чтения вслух»
Более 400 площадок по всей России станут участниками акции «Новогодние семейные чтения вслух». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.
Отмечается, что порядка 1 тыс. семей прочитают отрывки из любимых произведений. В Казани и других крупнейших городах нашей страны мероприятия пройдут с привлечением телеведущих и актеров.
В Татарстане к акции присоединятся 40 районов. Крупнейшее мероприятие в рамках чтений в республике пройдет в Нацбиблиотеке РТ. В частности, здесь состоится мастер-класс по технике речи и ораторскому мастерству на татарском языке с участием актеров ТГАТ имени Г.Камала. Хедлайнерами вечера станут актер театра и кино Олег Алмазов и народный артист РТ Искандер Хайруллин.
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