Татарстан присоединился к хоровой акции по случаю Дня России

Государственный камерный хор РТ под руководством народной артистки Татарстана Миляуши Таминдаровой исполнил две песни группы «Любэ». Таким образом республика присоединилась к Всероссийской хоровой акции по случаю Дня России, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Хор спел очень известные композиции — прозвучали песни «Конь» («Выйду ночью в поле с конем…») и «От Волги до Енисея». Музыку к этим произведениям создал композитор Игорь Матвиенко, тексты к ним написал Александр Шаганов.

Выступление было организовано в одном из самых многолюдных мест столицы Татарстана, у железнодорожного вокзала Казань-1.

«Акция проходит по всей России, в ней принимают участие лучшие коллективы из разных регионов нашей большой страны», — отмечают в министерстве.