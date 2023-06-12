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Татарстан присоединился к хоровой акции по случаю Дня России
Государственный камерный хор РТ под руководством народной артистки Татарстана Миляуши Таминдаровой исполнил две песни группы «Любэ». Таким образом республика присоединилась к Всероссийской хоровой акции по случаю Дня России, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Хор спел очень известные композиции — прозвучали песни «Конь» («Выйду ночью в поле с конем…») и «От Волги до Енисея». Музыку к этим произведениям создал композитор Игорь Матвиенко, тексты к ним написал Александр Шаганов.
Выступление было организовано в одном из самых многолюдных мест столицы Татарстана, у железнодорожного вокзала Казань-1.
«Акция проходит по всей России, в ней принимают участие лучшие коллективы из разных регионов нашей большой страны», — отмечают в министерстве.
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