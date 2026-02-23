Татарстан присоединился к Всероссийской хоровой акции ко Дню защитника Отечества

Всероссийская хоровая акция, посвященная Дню защитника Отечества, прошла в Татарстане. В Музее‑мемориале Великой Отечественной войны прозвучала песня «Время героев». Об этом сообщили в официальном сообществе Минкульта РТ.

Выступления включали сольное исполнение Ивана Хомякова, солиста группы Добробат – первого профессионального музыкального коллектива в России, состоящего полностью из ветеранов специальной военной операции, а также выступление Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан.