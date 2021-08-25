Татарстан присоединился к Всероссийской акции «Наука рядом»

Республика Татарстан присоединилась к Всероссийской акции «Наука рядом», которая реализуется в рамках Года науки и технологий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Цель проекта — познакомить россиян с молодыми учеными, проживающими в регионах и успешно реализующими проекты в области науки и технологий, а также чьи разработки получили признание в нашей стране или за рубежом.

В городах-миллионниках и наукоградах размещаются билборды с фотографиями молодых ученых, работающих в научно-исследовательских институтах этих городов.

Жители Казани и Иннополиса смогут увидеть портреты Валерии Соловьевой, которая изучила новый класс белков, обладающих противовирусной активностью, Владимира Миксименко, который разработал интерфейсы для изучения активности мозга, Руслана Шекурова, который разработал технологию синтеза для создания материалов, обладающих сорбционными и магнитными свойствами, Тимура Маджидова, который применяет методы искусственного интеллекта для предсказания химических соединений и условий их синтеза.

В акции примут участие более 150 ученых из 56 регионов страны.