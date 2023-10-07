Татарстан присоединился к эстафете #ЗнаниесПрезидентом

Татарстан присоединился к эстафете Российского общества «Знание», посвященной дню рождению Президента России Владимира Путина #ЗнаниесПрезидентом. С обращением выступила лектор РОЗ Асия Тимирясова.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Каждое ваше выступление, каждая инициатива дают мощный импульс для нашего будущего. Искренне поздравляем вас с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, больших успехов, счастья и успехов во всем. Горжусь Россией! Горжусь Президентом!» — произнесла она вместе со студентами.

Тимирясова подчеркнула, что татарстанские ученые и студенты активно и с большим желанием участвуют в проектах общества. Так, недавно в республике прошел просветительский марафон «Поделись своим знанием», разрабатываются проекты на будущий год, объявленный Раисом РТ Рустамом Миннихановым Годом научно-технологического развития.

Сегодня для студенты приняли участие в интерактивном занятии, посвященном культурному многообразию России и традициям народов Татарстана.

Лекторы Общества «Знание» предлагают поздравить Президента, последовав его же примеру — выступить наставником для молодых людей, поделившись своими знаниями.