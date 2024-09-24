Татарстан присоединился к экоакции «БумБатл»

Всероссийская экологическая акция по сбору макулатуры «БумБатл» в поддержку национального проекта «Экология», стартовавшая 23 сентября, продлится по 15 ноября.

Как сообщили в Минэкологии РТ, «БумБатл»- это возможность проявить заботу о природе и сдать бумагу на переработку. Но, как и любой батл, это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры. Принять участие могут садики, школы, колледжи, высшие учебные заведения, предприятия и все неравнодушные жители Татарстана. В Год семьи появилась отдельная номинация, в которой могут участвовать целые семьи.

Для участия в акции надо собрать как можно больше макулатуры и сдать бумагу в ближайшем детском саду, школе или офисах-компаниях участников. Все ближайшие пункты приема можно найти на карте официального сайта «БумБатла». После сдачи нужно получить акт, либо сделать фотографию в пункте приема. Затем до 15 ноября пройти регистрацию и загрузить акт или фотографию на том же портале.

По итогам акции чемпионы бумажной битвы получат дипломы и ценные призы.

Также участники смогут побороться за победу в конкурсе креативных постов. Для этого нужно выложить фото или видео в ВКонтакте или Одноклассниках с хештегами #бумбатл, #экосистема, #нацпроектэкология. Топ-20 креативных постов, которые определит звездное жюри, выиграют секретные призы.

Напомним, по итогам прошлого года Республика Татарстан вошла в топ-5 самых активных регионов, татарстанцам удалось собрать 185 тонн макулатуры, что в три раза больше, чем в 2022 году. Главная цель акции – формирование экологических привычек и культуры бережного отношения к родной природе.