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Татарстан приобщает детей из Лисичанска и Рубежного к спорту
225 школьников из Лисичанска и Рубежного, отдыхающие в эти дни в Крыму на базе татарстанского молодежного центра «Сәләт-Ак Барс», приняли участие в торжественном открытии второго Всероссийского спортивного марафона «Сила России». Его старт приурочили ко Дню защиты детей.
В рамках марафона дети и подростки из подшефных Республике Татарстан городов будут состязаться в турнирах по командным видам спорта, сдадут нормативы ГТО, а также каждое утро будут начинать со спортивных зарядок вместе с чемпионами, которые, в качестве тренеров и наставников, будут в первую смену проживать в «Сәләт-Ак Барсе».
Молодежный Центр «Сэлэт-Ак Барс» - круглогодичная база, расположенная в поселке Форос на берегу Черного моря. Начала свою работу в июле 2022 года благодаря поддержке и участию Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
С начала 2024 года центр уже принял порядка тысячи студентов и школьников. Этим летом на базе планируется провести шесть профильных смен, в рамках которых отдохнет более полутора тысяч детей из Татарстана и почти 500 школьников из подшефных городов Луганской народной республики.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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