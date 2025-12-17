Татарстан приобретет шестивагонную электричку с зоной для детей и буфетом

Татарстан в следующем году планирует получить новый состав поезда. В нем будут современные вагоны с зоной для детей, буфетом и баром. Об этом сообщил на встрече с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Сегодня ведутся переговоры о приобретении новых составов поездов. И в следующем году мы увидим этот новый состав. Это будет высококомфортабельный шестивагонный поезд. Куда мы его поставим – в Нижний Новгород или в Удмуртию – будем решать. Но поезда надо менять. Начнем с 2026 года», – рассказал он.

По словам главы Миндортранса, пригородный железнодорожный транспорт «имеет больший запас для роста». «Честно говоря, мы здесь не дорабатываем. В первую очередь по Арскому направлению», – заметил он.

Министр подчеркнул, что необходимо также ремонтировать железнодорожные перроны – делать их более комфортными для пассажиров. А возле перронов, по его мнению, необходимо обустраивать парковки для машин.

«То есть человек должен оставить машину в районе. Сесть в электричку, приехать, например, в Набережные Челны, там решить свои дела и потом уехать уже из райцентра, где оставил машину на парковке. Эту задачу будем решать в течение пяти лет», – отметил Ханифов.

Он добавил, что ведутся переговоры с Горьковской железной дорогой об организации железнодорожного маршрута из соседних с Татарстаном регионов до аэропорта Казани.