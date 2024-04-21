Татарстан приобретет 201 автобус на газомоторном топливе для Казани и Набережных Челнов

Татарстан в этом году планирует приобрести 201 автобус большого класса на газомоторном топливе для Казани и Набережных Челнов. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин, представляя отчет о деятельности Правительства РТ на заседании Госсовета РТ.

«Наша задача – организация современного и эффективного транспортного обеспечения по всей республике», – заявил докладчик.

Песошин подчеркнул, что за последние годы из различных источников выделены значительные средства на обновление парка общественного транспорта. Кроме того, ежегодно из регионального бюджета субсидируются муниципальные сельские перевозки.

«В рамках федерального инфраструктурного меню республике были выделены 1,4 млрд рублей на закупку 119 автобусов для 12 муниципалитетов», – отметил он.

В прошлом году в Татарстан поступило 30 современных троллейбусов. В Альметьевске появился новый общественный транспорт – на городские маршруты вышли три электробуса.