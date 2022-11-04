Татарстан принял знамя Всероссийского слета студенческих отрядов

С 3 по 6 ноября 2022 года в Кемерово проходит Всероссийский слет, посвященный завершению 63-го трудового семестра Российских студенческих отрядов. На церемонии открытия слета в спортивном комплексе «Кузбасс-Арена» состоялась торжественная передача знамени Татарстанскому региональному отделению как принимающему Всероссийский слет студенческих отрядов в будущем году. В церемонии передачи знамени принял участие заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

«Ежегодно мы подводим итоги работы студотрядов в Татарстане. А сегодня здесь вся Россия – это возможность общаться, делиться опытом, чтобы самые интересные техники и традиции увозить к себе в регионы. И еще это своеобразная сверка часов, проверка того, насколько Татарстан соответствует уровню других регионов. И взяв лучшее, мы должны еще сильнее поднять уровень студотрядов в регионе, чтобы в следующем году достойно показать себя на Всероссийском слете в Казани», – отметил Шайхразиев.

На церемонии открытия слета татарское отделение организации «Российские Студенческие Отряды» наградили благодарностью Федерального агентства по делам молодежи за заслуги в сфере государственной молодежной политики.

Всего в слете в Кемерово принимают участие 1,5 тыс. человек из 76 регионов России и из Беларуси. Они будут соревноваться в конкурсах профессионального мастерства по пяти направлениям. Финалисты конкурсов примут участие в творческом фестивале, конкурсе красоты и талантов «Мистер и Мисс Российские студенческие отряды», а спортивные команды регионов будут соревноваться на всероссийском спортивном фестивале студенческих отрядов.

Напомним, в ноябре 2023 года в Казани пройдет 64-1 Всероссийский слет студенческих отрядов.