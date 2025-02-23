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Культура 23 февраля 2025 11:33

Татарстан принял участие во Всероссийской хоровой акции к 23 Февраля

В рамках Всероссийской хоровой акции ко Дню защитника Отечества Госансамбль песни и танца РТ исполнил легендарный марш «Прощание Славянки». Видео поделился Минкульт Татарстана на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

В нашей стране марш знает каждый. Он звучит на военных парадах, под него отправляются поезда и теплоходы, и за свою многолетнюю историю он стал настоящим символом.

Место исполнения тоже выбрано не случайно. Это Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Казанском Кремле, пропитанный духом мужества и стойкости защитников Отечества.

#госансамбль песни танца рт #акция #23 февраля #День защитника Отечества
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