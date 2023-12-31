Татарстан принял участие в 4 федеральных проектах нацпроекта «Экология» в 2023 году

В 2023 году Татарстан принял участие в четырех федеральных проектах нацпроекта «Экология»: «Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов». Результатами реализации трех из них поделилось Минэкологии РТ.

В рамках проекта «Чистая страна» завершилась рекультивация Самосыровского полигона площадью более 14 гектаров. Работы велись с 2021 по 2023 год, их стоимость составила 890,6 млн рублей.

Проект рекультивации составлялся на основе лучших мировых и отечественных обоснований и практик. В результате рекультивация проводилась с внедрением системы активной дегазации. Специалисты сформировали свалочное тело карт, устроили системы сбора биогаза, противофильтрационный экран свалочного тела геомембраной, поставили газопоршневую установку, спланировали защитный слой. Запущена энергоустановка 1,5 Мвт, вопрос использования полученной электроэнергии находится на стадии проработки.

Благодаря реализации проекта рекультивации Самосыровского полигона удалось улучшить качество жизни 342,9 тыс. человек.

По проекту «Оздоровление Волги» завершился демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти в акватории Нижнекамского водохранилища. Трубопровод был затоплен еще в 80-е годы прошлого века и мог стать опасным источником воздействия на экосистему водохранилища и жителей населенных пунктов, который обеспечивают водозаборы «Тураево» и «Белоус» — свыше 900 тыс. человек.

Трубы были демонтированы путем резки и герметезации концов со сбором остаточных нефтепродуктов. Как отметили в министерстве, этот способ был опробован впервые — до Татарстана в России его еще не применяли. Общая стоимость работ составила более 930 млн рублей.

В рамках этого же федерального проекта продолжается рекультивация иловых полей в Казани — одного из наиболее крупных объектов накопленного вреда, представляющих угрозу для Волги. Ожидается, что реализация мероприятия завершится уже в 2024 году.

Очистные сооружения города эксплуатировались с 1974 года, и иловый осадок складировался рядом с поселками Отары и Победилово. За 50 лет здесь было накоплено порядка 4 млн осадков, а площадь полей составила 100 гектаров. От выделяемого ими запаха страдали жители и самих поселков, и всей Казани.

Разработкой проекта рекультивации с 2019 года по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова занялось Минэкологии РТ. Привлечены специалисты Института проблем экологии и недропользования АН РТ. Разработанный ими отчет лег в основу дальнейших изысканий.

Основными задачами при реализации проекта стали обезвоживание, обеззараживание и обезвреживание осадка, переработка на месте размещения, рекультивация территории и нейтрализация вредоносных запахов. Для проведения работ выбран передовой метод геотубирования, что сделало проект уникальным для России.

Еще один проект, в котором участвовал Татарстан, — «Сохранение уникальных водных объектов». В его рамках в республике очистили русло реки Берсут у Камского Леспромхоза. На проведение работ было направлено более 113 млн рублей. Общая площадь расчистки составила 24 гектара, с которых было изъято 65,2 тыс. кубометров отложений. Проведение очистки улучшило условия проживания для 2 583 человек, живущих в окрестных населенных пунктах.

В Минэкологии Татарстана рассказали, что в рамках нацпроекта «Экология» в РТ реализуется еще несколько проектов:

— пилотный проект на примере реки Казанки для выявления причин негативного воздействия и выработка комплекса мероприятий для улучшения состояния водоемов;

— пилотный проект по возрождению Волжско-Камской популяции сокола-балобана на территории Саралинского участка Волжско-Камского заповедника.

Нацпроекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.