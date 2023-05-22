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Татарстан примет всероссийский «конкурс красоты» среди коров
Впервые в России пройдет Всероссийский конкурс коров с участием хозяйств из разных регионов — Татарстана, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Ульяновской области и других субъектов РФ. Мероприятие состоится в период проведения Всероссийского дня поля с 6 по 9 июля на полях МВЦ «Казань Экспо», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«Победительниц конкурса определят по комплексу критериев, как на конкурсе красоты. Эксперты будут обращать внимание на глубину туловища, ширину груди, линию спины, гармоничность походки, постановку конечностей и многое другое. Будет иметь значение даже темперамент животного. Без внимания не останутся и хендлеры — у каждой коровы на конкурсе будет свой поводырь», — отметили в министерстве.
В конкурсе примут участие около 80 коров из 63 хозяйств, которые разводят племенное поголовье крупного рогатого скота голштинской породы и зарегистрированы в госрегистре. На неделю для содержания животных оборудуют мобильную ферму. Она станет частью целого комплекса, в который войдут конкурсный манеж с трибунами и зоопарк сельскохозяйственных животных.
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