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Происшествия 2 октября 2024 21:35

Татарстан примет участие во Всероссийской тренировке по ГО

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С 3 по 4 октября Татарстан примет участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне.

Тренировку проведет МЧС России, в ней примут участие федеральные и региональные органы власти.

Тренировка направлена на повышение уровня подготовки населения и сил гражданской обороны к действиям в крупных чрезвычайных ситуациях.

Будут организованы занятия с эвакуационными комиссиями для работы в зонах опасности. Подготовят защитные сооружения для укрытия сотрудников организаций.

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