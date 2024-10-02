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Татарстан примет участие во Всероссийской тренировке по ГО
С 3 по 4 октября Татарстан примет участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне.
Тренировку проведет МЧС России, в ней примут участие федеральные и региональные органы власти.
Тренировка направлена на повышение уровня подготовки населения и сил гражданской обороны к действиям в крупных чрезвычайных ситуациях.
Будут организованы занятия с эвакуационными комиссиями для работы в зонах опасности. Подготовят защитные сооружения для укрытия сотрудников организаций.
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