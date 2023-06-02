Татарстан примет участие в фестивале культур «Многоцветие России» в Москве

Ежегодный фестиваль национальных культур «Многоцветие России» пройдет в Москве 7 и 8 июня. Различные регионы страны, в том числе и Татарстан, познакомят зрителей со своими самобытными традициями. Об этом сообщается на сайте Московского дома национальностей.

В этом году мероприятие приурочено к 25-летнему юбилею этого культурного учреждение. В его стенах также соберутся представители Тверской, Иркутской областей, Крыма, Алтая, Республики Карелия, Пермского края, республик Северного Кавказа и многие другие участники, которые не первый год участвуют в фестивале и представляют здесь свое этническое разнообразие.

7 июня в 15.00 здесь пройдет круглый стол «Многоцветие России: традиции и перспективы межрегионального сотрудничества», в 18.00 запланирована презентация выставки «Многоцветие России: от морей до гор высоких...». Гала-концерт с участием гостей со всей России состоится 8 июня в 18:00. Подробнее с культурной программой можно ознакомиться здесь.