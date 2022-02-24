В Татарстан съедутся бизнесмены и инвесторы в сфере экотуризма со всей России

С 1 по 3 марта состоится бизнес-тур по лучшим глэмпингам Татарстана — единственного региона России, где выстроена системная поддержка бизнеса в этой нише. Основатели топ-глэмпингов республики расскажут о своем бизнесе «изнутри» в рамках бизнес-тура «Алга в Татарстан». Об этом ИА «Татар-информ» рассказала пресс-секретарь помощника Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Инвесторам и предпринимателям из других регионов страны откроют реальные цифры по доходам и расходам и расскажут о подводных камнях глэмпинг-индустрии.

«Мы поделимся, как построили проект с двадцатью домами, банным комплексом и рестораном на воде за 110 млн рублей инвестиций со средним чеком в 18 тыс. рублей за сутки», — подчеркивает Рустам Аюпов, сооснователь глэмпинга и SPA BestGlamp с премиальным сервисом и одним из самых высоких в Европе зеркальных домов на дереве.

О том, как в республике построена поддержка предпринимателей и как быстро найти земельный участок, расскажет департамент «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» Фонда «Институт развития городов РТ».

Римма Якупова, соосновательница глэмпинга Luxury Yurt Resort, расскажет о том, как ей удалось перевести землю из категории сельскохозяйственного назначения в рекреацию. Ильнар Хамидуллин, владелец и основатель глэмпинга Urman camp, раскроет тонкости эксплуатации глэмпинга с чанами и фурако. А Людмила Закамская, собственница «Камского трофея», расскажет об особенностях управления большим объектом, объединяющим несколько десятков апартаментов и экодомиков.

В рамках бизнес-тура участники смогут узнать, как выйти на операционную прибыль, увидят четыре разные бизнес-концепции и более десяти типов модулей размещения.