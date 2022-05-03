Татарстан примет Майский фестиваль правильного кино

С 4 по 6 мая в Краеведческом музее Пестречинского района состоится Майский фестиваль правильного кино. Событие приурочено к празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Организатором мероприятия выступает московский Музей Победы. За дни фестиваля зрители увидят отечественные фильмы «Человек №217» и «Мы в садовника играли». Начало показов запланировано на 4, 5 и 6 мая в 13.00.

Бесплатные показы проходят в рамках реализации международного проекта «Территория Победы» на площадках музеев-партнеров.

Краеведческий музей Пестречинского района — партнер Музея Победы на Поклонной горе. Международный проект объединяет 250 музеев и военно-исторических центров России и зарубежных стран.