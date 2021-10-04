Татарстан примет III Российскую молодежную архитектурную биеннале

Иннополис готовится к проведению III Российской молодежной архитектурной биеннале, которая пройдет 25-27 ноября. Установочная сессия этого конкурса состоялась в Казани, сообщает пресс-служба фонда «Институт развития городов РТ».

На сессии финалисты, а это архитекторы из Канады, Германии и 10 городов России, провели так называемое путевое исследование здания, которое им предстоит перепроектировать,

Аналитическая экскурсия объекта – здания торгово-административного назначения на ул. Московская, 52 – прошла под руководством главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной, главы Вахитовского и Приволжского районов города Марата Закирова и директора по развитию территорий инвестиционной группы компаний ASG Рината Аисова.

«Здание требует новой бизнес-концепции. Безусловно, успешность должна быть обусловлена не только яркими проектными решениями, но и практической составляющей, финансовой эффективностью, так как реализация идей требует немалых вложений», – сказал собственник объекта.

На установочной сессии молодые архитекторы ознакомились с городской средой, в том числе и с реализованными за последние годы в Казани архитектурными инновациями: зданием Национальной библиотеки Республики Татарстан, парком «Урам», набережными озера Кабан и реки Казанки.

Предстоящая III Российская молодежная архитектурная биеннале, директором которого выступит помощник Президента Республики Татарстан Наталия Фишман-Бекмамбетова, поспособствует развитию урбанистической культуры и привлечению внимания общественности к процессам, происходящим в современной российской архитектуре. У молодых и талантливых архитекторов – участников конкурса – появится реальная возможность быть замеченными и услышанными в профессии.