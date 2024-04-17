Татарстан примет 100 человек, эвакуированных из Палестины

В Татарстан направят 100 человек, эвакуированных из Палестины в Россию. Об этом говорится в распоряжении Правительства, подписанном Премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Осуществлять распределение прибывших в страну палестинцев будет МЧС России. В общей сложности в документе говорится о 1447 гражданах.

Помимо Татарстана, в ПФО эвакуированных направят в Башкирию — 250 человек. В Центральном федеральном округе их примут в Липецкой, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, в Северо-Кавказском ФО — в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне.