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Татарстан примет 100 человек, эвакуированных из Палестины
В Татарстан направят 100 человек, эвакуированных из Палестины в Россию. Об этом говорится в распоряжении Правительства, подписанном Премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Осуществлять распределение прибывших в страну палестинцев будет МЧС России. В общей сложности в документе говорится о 1447 гражданах.
Помимо Татарстана, в ПФО эвакуированных направят в Башкирию — 250 человек. В Центральном федеральном округе их примут в Липецкой, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, в Северо-Кавказском ФО — в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне.
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