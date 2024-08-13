Татарстан приглашает руководителей СМИ регионов России на форум национальных СМИ

С 28 по 30 августа в Казани пройдет юбилейный X Всероссийский форум национальных СМИ. Ожидается, что в форуме примут участие руководители крупных региональных, областных и районных изданий, телерадиокомпаний и информагентств со всей России.

Как сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям, в этом году участники форума смогут принять участие в мероприятиях, организованных в рамках Дня Республики Татарстан.

Форум станет площадкой, направленной на поиск новых успешных практик в реализации государственной национальной политики, обсуждение роли и значения медиакоммуникаций в сохранении культуры, традиций и языков проживающих на территории Российской Федерации народов, создание благоприятной информационной среды для популяризации гармоничных взаимоотношений представителей различных национальностей и конфессий.

В программе форума представлены семинары по журналистскому мастерству, экскурсии, а также пленарное заседание, которое пройдет в современном IT-парке имени Башира Рамеева.

Свое участие в форуме подтвердили представители медиа из г. Москвы, и г. Санкт-Петербурга, Башкортостана, Карачаево-Черкесской Республики, Кемеровской и Кировской областей, Красноярского края, ЛНР, Ленинградской области, Марий Эл, Мордовии, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской областей, Пермского края, Самарской области, Северной Осетии – Алании, Свердловской области, Тюменской области, Удмуртии, Ульяновской области, Чечни, Челябинской области, Чувашии, Чукотского АО, Якутии, ЯНАО, и других регионов России.

Ранее форум проводился под названием «Конгресс региональных и национальных СМИ». Впервые событие состоялось в 2005 году и собрало 150 делегатов из 40 российских регионов и стран СНГ. Его итогом стало обращение в Госдуму – вынесенные предложения в дальнейшем использовались при внесении изменений в законодательство, регулирующее сферу массмедиа.

В 2014 году конгресс переименовали в форум. С этого периода он проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в РТ».

За более подробной информацией обращайтесь в Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям, отдел СМИ: +7 (843) 570-31-12.