Татарстан приглашает автопутешественников по лучшим маршрутам региона

Республика Татарстан продолжает развивать туристическую инфраструктуру, предлагая путешественникам проверенные автомобильные маршруты различной протяженности и длительности. Все маршруты разработаны в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и представлены на официальном портале путешествуем.рф.

«Благодаря трассе М-12 жители Москвы, Подмосковья, северо-западных и центральных регионов теперь добираются до Татарстана на несколько часов быстрее. С открытия трассы поток автотуристов вырос в разы: на улицах Казани все чаще можно увидеть машины из тех регионов, которые раньше к нам не приезжали. И за два года с момента открытия М12 «Восток» от Москвы до Казани автомобилисты проехали по ней более 52 миллионов раз», – заявил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Первый маршрут «От древности до современности: удивительный Татарстан» рассчитан на 6 дней, протяженность составляет 390 км. Путешественники смогут увидеть живописное Осиновское озеро, посетить Казанский кремль, исследовать уникальный остров-град Свияжск и археологические раскопки средневековой столицы в Билярске. Маршрут идеально подходит для семейного отдыха и доступен круглый год.

Маршрут «По страницам истории: открываем секреты Татарстана» протяженностью 284 км рассчитан на 4 дня. Программа включает посещение места слияния рек Камы и Волги в Камском Устье, знакомство с древним Свияжском и его храмами XVI века, а также обзор главных достопримечательностей Казани. Сезонность маршрута – с мая по сентябрь.

Третий маршрут протяженностью 266 км рассчитан на 5 дней. Туристам предлагается путешествие от живописного Лаишево до исторической Казани, завершающееся в Елабуге – городе, тесно связанном с именами выдающихся деятелей культуры.

«Татарстан – край 1001 удовольствия» – самый масштабный автомаршрут, протяженностью 960 км, рассчитан на неделю путешествия. Программа охватывает все знаковые места республики: от острова-града Свияжск до современных Набережных Челнов, от древнего Болгара до живописных Тетюшей. Маршрут доступен для посещения круглый год.

В 2025 году туристический сектор Татарстана продемонстрировал рост: регион установил новый рекорд, приняв около 4,5 млн гостей. По данным ведомства, турпоток увеличился на 19 % по сравнению с 2024 годом.