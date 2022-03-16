Татарстан презентовал туристический потенциал на «MITT-2022» в Москве

Более 20 организаций Татарстана, занятых в сфере туризма, презентовали свои возможности на Международной выставке «MITT-2022», которая проходит в Москве на площадке МВЦ «Крокус Экспо». Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

«Туристический потенциал Татарстана представляют Ассоциация Санаториев Татарстана, Елабужский, Болгарский, Чистопольский музеи-заповедники, а также ведущие туроператоры и туристические агентства республики», - отметили в пресс-службе.

Организации приняли участие в подготовке объединенного стенда республики Visit Tatarstan, организованного Госкомитетом РТ по туризму. На полях выставки руководитель ведомства Сергей Иванов провел совещание по сотрудничеству в сфере туризма регионов, расположенных вдоль новой скоростной автомагистрали М12. В обсуждении вопросов приняли участие представители туротрасли Московской, Владимирской областей и Чувашской республики.

MITT — самая крупная туристическая выставка России в категории «Туризм и отдых». Это международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.