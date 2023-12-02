Татарстан презентовал на форуме «Россия» крупные туристические проекты

О трех новых крупных туристических проектах Татарстана рассказал на проходящей в Москве выставке-форуме «Россия» глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Первым из них является большой межрегиональный маршрут «Великий Волжский путь», который позволит за один раз посетить три республики – Татарстан, Чувашию и Марий Эл.

Вторым проектом станут межрегиональные туристические программы с перемещением на скоростных метеорах по Волге. «Уже со следующего года можно будет, приехав в Татарстан, отправиться на скоростном метеоре в Ульяновск, Чебоксары и посмотреть все, что находится по дороге», – отметил Иванов.

Кроме того, в Татарстане идет развитее большого инвестиционного проекта на берегу Куйбышевского водохранилища «Казань Марина».

«Там будет курорт с яхтенной инфраструктурой, большим количеством отелей, ресторанов. Туда можно будет приехать отдыхать круглый год», – рассказал о планах глава Госкомитета РТ по туризму.

Напомним, сегодня на форуме в Москве проходит День Татарстана. Республика представлена в пяти локациях — экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.