Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан презентовал на форуме «Россия» крупные туристические проекты
О трех новых крупных туристических проектах Татарстана рассказал на проходящей в Москве выставке-форуме «Россия» глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.
Первым из них является большой межрегиональный маршрут «Великий Волжский путь», который позволит за один раз посетить три республики – Татарстан, Чувашию и Марий Эл.
Вторым проектом станут межрегиональные туристические программы с перемещением на скоростных метеорах по Волге. «Уже со следующего года можно будет, приехав в Татарстан, отправиться на скоростном метеоре в Ульяновск, Чебоксары и посмотреть все, что находится по дороге», – отметил Иванов.
Кроме того, в Татарстане идет развитее большого инвестиционного проекта на берегу Куйбышевского водохранилища «Казань Марина».
«Там будет курорт с яхтенной инфраструктурой, большим количеством отелей, ресторанов. Туда можно будет приехать отдыхать круглый год», – рассказал о планах глава Госкомитета РТ по туризму.
Напомним, сегодня на форуме в Москве проходит День Татарстана. Республика представлена в пяти локациях — экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»