Татарстан претендует на победу в 10-м сезоне акции «Вода России»

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3 декабря на Международной выставке-форуме «Россия» подведут итоги юбилейного, 10-го сезона акции «Вода России». Среди регионов, претендующих на лидерство оказался и Татарстан, который уже становился победителем сезонов 2021 и 2022 годов, сообщает Минэкологии РТ.

Лидеров определят по числу субботников, объему мусора, от которого очистили берега рек и водоемов.

Акция проводится в рамках национального проекта «Экология» с 2014 года и регулярно расширяет свою географию. За эти годы к ней присоединились несколько сотен тысяч участников, а объем собранного ими мусора составил 10,9 млн мешков. По данным министерства, в этом году по России в акции участвовало более 1,5 млн человек, очищено более 38 тыс. км берегов, собрано более 1,8 млн мешков мусора.

Как отметил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков, РТ впервые присоединилась к акции в 2019 году.

«Тот человек, который выходит на уборку береговых линий, он никогда не будет мусорить сам», — уверен он.

Министр отметил, что победа для Татарстана не главное, основная цель участников — навести порядок на территории родного региона, «чтобы всегда было чисто там, где мы живем».

Национальные проекты реализуются в республике с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.