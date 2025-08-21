Татарстан представят 35 участников на финале «Профессионалов» в Калуге

Финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» пройдет в Калуге с 25 по 30 августа. Местом проведения станет Федеральный технопарк профессионального образования.

Соревнования охватят 24 компетенции, из которых 22 представлены в основной возрастной категории и 2 – в юниорской. Республика Татарстан заявила участие по 14 компетенциям основной категории и по одной – в юниорской. В составе сборной региона выступят 35 человек: 15 конкурсантов, 15 экспертов-наставников и 5 сопровождающих.

Впервые в истории чемпионата итоги будут подведены не только по индивидуальному, но и по командному зачету.

Список компетенций, в которых принимает участие сборная РТ по профессиональному мастерству:

1. Автоматизация бизнес-процессов организаций;

2. Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов;

3. Интернет вещей;

4. Мобильная робототехника;

5. Нейросети и большие данные;

6. Оптоэлектроника;

7. Пожарная безопасность;

8. Предпринимательство;

9. Промышленная робототехника;

10. Прототипирование и обслуживание мобильных робототехнических систем;

11. Спасательные работы;

12. Технологии моды;

13. Эксплуатация беспилотных авиационных систем;

14. Электромонтаж;

15. Электромонтаж – Юниоры.

Следующий финал «Профессионалов» пройдет в Санкт-Петербурге – с 29 ноября по 4 декабря, где участники покажут мастерство уже по 30 компетенциям.