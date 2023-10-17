Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан представлен на World Investment Forum 2023 в Абу-Даби
Республика Татарстан представлена на VIII Всемирном инвестиционном форуме World Investment Forum 2023, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 16 по 20 октября под эгидой ЮНКТАД.
Мероприятие призвано способствовать диалогу и выработке мер для решения текущих и будущих проблем в инвестиционной сфере.
В форуме принимают участие главы государств, более 50 министров правительства, более 150 руководителей ведущих компаний и бирж, а также тысячи потенциальных инвесторов и более 7000 заинтересованных лиц из 160 стран мира, сообщает Агентство инвестиционного развития РТ.
На восьмом Всемирном инвестиционном форуме представят инвестиционные решения. Они впоследствии будут использованы в ходе переговоров на 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28). Ее проведение запланировано на конец ноября в Дубае.
Президент России Владимир Путин на планерном заседании ПМЭФ-2023 отметил: «Нужно добиться увеличения их притока [инвестиций] в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. Уже в текущем году объем таких инвестиций должен составить не менее 2 трлн руб., а до 2030 года увеличиться в пять раз – до 10 трлн руб.».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»