Татарстан представлен на World Investment Forum 2023 в Абу-Даби

Республика Татарстан представлена на VIII Всемирном инвестиционном форуме World Investment Forum 2023, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 16 по 20 октября под эгидой ЮНКТАД.

Мероприятие призвано способствовать диалогу и выработке мер для решения текущих и будущих проблем в инвестиционной сфере.

В форуме принимают участие главы государств, более 50 министров правительства, более 150 руководителей ведущих компаний и бирж, а также тысячи потенциальных инвесторов и более 7000 заинтересованных лиц из 160 стран мира, сообщает Агентство инвестиционного развития РТ.

На восьмом Всемирном инвестиционном форуме представят инвестиционные решения. Они впоследствии будут использованы в ходе переговоров на 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28). Ее проведение запланировано на конец ноября в Дубае.

Президент России Владимир Путин на планерном заседании ПМЭФ-2023 отметил: «Нужно добиться увеличения их притока [инвестиций] в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. Уже в текущем году объем таких инвестиций должен составить не менее 2 трлн руб., а до 2030 года увеличиться в пять раз – до 10 трлн руб.».