Татарстан представит стенд на премьерной выставке «ИННОПРОМ» в Саудовской Аравии

Татарстан организует коллективный стенд на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая впервые пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РТ.

На стенде Татарстана свою продукцию и разработки продемонстрируют 19 компаний, работающих в ключевых отраслях экономики – от нефтегазохимии и композитных материалов до цифровых решений, науки и образования. Общая площадь стенда – 117 кв. м.

Среди участников стенда – технополис «Химград», производитель изделий из композиционных материалов «Татнефть-Пресскомпозит», образовательный и научный центр «Университет Иннополис», разработчик автоматизированных систем контроля доступа и билетных решений «Инфомат», производитель медицинского симуляционного оборудования и роботизированных обучающих комплексов «Эйдос».

Председатель Промышленного кластера Татарстана, советник главы Минпромторга РТ Сергей Майоров выступит спикером на сессии «Промышленное оборудование для полного цикла: технологии и техника, определяющие развитие промышленных проектов». Участники собираются обсудить лучшие практики и перспективы российско-саудовского технологического сотрудничества, вопросы локализации, совместного производства и развития долгосрочного промышленного партнерства.

В 2025 году на 15-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов объявил о проведении первого ИННОПРОМа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Всего в 2026 году ИННОПРОМ пройдет в Саудовской Аравии, Узбекистане, России и Белоруссии. Есть вероятность проведения премьерной выставки в Индии уже в конце 2026 года, сообщил ТАСС.

Выставка способствует достижению целей и задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».