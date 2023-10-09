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Татарстан представит решения в области экологии на климатической выставке в Москве
Актуальные тренды развития зеленой индустрии в современных условиях, прогнозы развития рынка и перспективы применения климатической техники в сферах, тесно связанных с национальными проектами России, обсудят с 27 февраля по 1 марта 2024 года в Москве на форуме-выставке «Мир Климата Экспо/Climate World Expo», сообщил организатор мероприятия – группа «Евроэкспо».
Форум-выставка одно из отраслевых событий, направленных на реализацию национальных целей «Экология», «Комфортная и безопасная среда для жизни», воплощение стратегических задач развития государственных программ и национальных проектов. Площадка консолидирует отраслевые практики и инноваций со всей страны.
Выставка в Москве соберет профессионалов климатизации – тех, кто заботится о качестве воздуха и воды, чистой атмосфере и комфортном температурном режиме в жилых, производственных и коммерческих помещениях, предоставляет передовые решения в области энергоэффективности.
Ожидается, что решения и технологии представит Татарстан, ведь республика – это экологически ориентированный регион России и занимает одну из лидирующих позиций среди субъектов Российской Федерации по решению вопросов в области охраны окружающей среды и энергоресурсоэффективности.
Наращивание производственного потенциала стратегических отраслей региона предусматривает системные меры, направленные на обеспечение экологической безопасности региона и обеспечения баланса устойчивого развития Татарстана.
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