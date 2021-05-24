Татарстан представит пять проектов на конкурсе «Лучшая муниципальная практика» 

На конкурсе «Лучшая муниципальная практика» Татарстан представит пять своих проектов. Заявки от муниципальных органов с 24 июня этого года будет принимать Министерство экономики РТ, сообщает пресс-служба ведомства.



По завершению конкурса Минэкономики Татарстана отправит пять проектов от республики в номинации «бюджетное планирование или инвестиционная деятельность» в Минэкономразвития РФ. Победителей определит комиссия конкурса под руководством заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина.



Призовой фонд конкурса в этом году составит 1 млрд рублей. При этом деньги будут распределены между 50-ю победителями.



Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проходит среди городских и муниципальных округов, а также сельских поселений с 2017 года. Татарстан принимает активное участие в мероприятии с момента его создания.

