На конкурсе «Лучшая муниципальная практика» Татарстан представит пять своих проектов. Заявки от муниципальных органов с 24 июня этого года будет принимать Министерство экономики РТ, сообщает пресс-служба ведомства.
По завершению конкурса Минэкономики Татарстана отправит пять проектов от республики в номинации «бюджетное планирование или инвестиционная деятельность» в Минэкономразвития РФ. Победителей определит комиссия конкурса под руководством заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина.
Призовой фонд конкурса в этом году составит 1 млрд рублей. При этом деньги будут распределены между 50-ю победителями.
Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проходит среди городских и муниципальных округов, а также сельских поселений с 2017 года. Татарстан принимает активное участие в мероприятии с момента его создания.
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Татарстан представит пять проектов на конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
На конкурсе «Лучшая муниципальная практика» Татарстан представит пять своих проектов. Заявки от муниципальных органов с 24 июня этого года будет принимать Министерство экономики РТ, сообщает пресс-служба ведомства.
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