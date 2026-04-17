Татарстан представит промышленный потенциал на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

Предприятия Татарстана представят свои разработки на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Республика подготовит единый коллективный стенд, где будет показан промышленный, научный и технологический потенциал региона, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Экспозиция займет 165 квадратных метров. В ней примут участие 17 компаний, работающих в ключевых отраслях экономики. Среди них – «ПОЗиС», Казанское моторостроительное производственное объединение, «Анатомика», группа компаний «Прикладная робототехника», «Татхимфармпрепараты», технополис «Химград», «КИП «Мастер», «Питон Кама» и другие предприятия.

Сотрудничество Татарстана с Узбекистаном уже включает реализованные проекты: в стране работают технопарки «Чирчик» и «Джизак», созданные при участии республики. В Навоийской области планируют запустить первые производственные линии двух резидентов в рамках выставки, а в Бухарском комплексе развития промышленности продолжается строительство корпусов для размещения производств.

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном в 2025 году превысил 427 млн долларов, увеличившись на 13,5%.