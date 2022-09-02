Татарстан представит около 300 книг на Московской международной ярмарке

На 35-й Московской международной книжной ярмарке Республика Татарстан представит примерно 300 изданий. Среди них будет художественная и историческая литература, познавательные книги для детей, учебные пособия, иллюстрированные научно-популярные книги и специальные работы. Об этом «Татар-информу» рассказали в Татарском книжном издательстве.

Помимо новинок, на стенде Татарстана можно будет найти и бестселлеры, которые уже полюбились читателям. Например, это уникальное учебное издание «Давайте говорить по-татарски», изданное на татарском, русском и английском языках, «Тайны происхождения наших предков», «Булгаро-татарские государства, знаменитые правители» и другие исторические книги-альбомы.

Кроме того, посетителям ярмарки традиционно предложат приобрести современные издания самых известных произведений Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Хади Такташа и других классиков татарской литературы, а также словари и книги о татарской кулинарии, традициях и искусстве.

Осенняя книжная ярмарка пройдет в столице России с 2 по 5 сентября в выставочном комплексе «Гостиный Двор» (Москва, ул. Ильинка, д. 4). Более 300 участников из различных регионов России, а также из Ирана, Германии, Кыргызстана, Китая, Казахстана и Беларуси представят свои новинки и бестселлеры всех жанров по издательским ценам. За четыре дня на площадке ярмарки состоятся свыше 350 мероприятий: презентаций книг, встреч с авторами и литературных дискуссий.