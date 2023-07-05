Татарстан представит на выставке в Москве туристические продукты осенне-зимнего сезона

Туристические продукты осенне-зимнего сезона в сфере культурного и активного отдыха представит Татарстан на 29-м Международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure. Выставка пройдет с 12 по 14 сентября в Москве.

Как отмечают организаторы форума, посетители смогут ознакомиться с преимуществами отдыха в Татарстане, лучшими туристскими локациями, узнать о перспективах развития рекреационной инфраструктуры в регионе.

Среди российских регионов свое участие в «ОТДЫХ Leisure 2023» подтвердили Алтайский край, Республика Алтай, Астраханская, Архангельская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Вологодская, Владимирская, Калужская, Костромская, Новгородская области, Орловская, Омская, Пензенская области, Удмуртия, Башкортостан, Дагестан, Самарская, Свердловская области, Ставропольский край, Республика Крым, Татарстан, Томская, Тверская, Ульяновская области, Пермский и Краснодарский края, города Севастополь и Мончегорск.

К выставке присоединятся и зарубежные страны, в числе которых Куба, Китай, Шри-Ланка, Таиланд, Тунис, Египет, Венесуэла, Уганда, Индия, Република Беларусь, Узбекистан, Мальдивы, Эфиопия и др.

«ОТДЫХ Leisure» – деловое мероприятие, посвященное выездному, въездному и внутреннему туризму. Проходит ежегодно на протяжении 29 лет. Ключевая тема форума-выставки 2023 года – Код будущего.